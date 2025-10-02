Стали відомі нові деталі про затримання Францією членів екіпажу танкера "тіньового флоту"

Особи, затримані французькими правоохоронцями на борту танкера Boracay, котре відносять до "тіньового флоту" РФ – це капітан і його перший заступник.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Прокурор Бреста Стефан Келленбергер зазначив, що двоє затриманих – капітан танкера та його перший заступник.

Їх звинувачують у ненаданні доказів, під яким прапором ходить судно, та невиконанні наказів. Період їхнього тримання під вартою продовжили.

Додаткових деталей про суть розслідування не повідомляли та ніяк не коментували, чи пов’язано це із "невідомими безпілотниками" над Данією, як припускали у ЗМІ.

Про Boracay відомо, що він вже під санкціями ЄС та Британії. За даними MarineTraffic, танкер 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ біля Петербурга та перебував поруч з берегами Данії, коли біля її стратегічних об’єктів з’явились невідомі безпілотники.

Танкер ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік від Сен-Назера.

Вихідними французькі військові і правоохоронці піднялися на його борт, після чого підтвердили затримання двох осіб.

Президент Емманюель Макрон сказав, що Boracay підозрюють у "серйозних правопорушеннях", але відмовився коментувати його причетність до запуску дронів.