Стали известны новые детали о задержании Францией членов экипажа танкера "теневого флота"

Лица, задержанные французскими правоохранителями на борту танкера Boracay, которое относят к "теневому флоту" РФ – это капитан и его первый заместитель.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Прокурор Бреста Стефан Келленбергер отметил, что двое задержанных – капитан танкера и его первый заместитель.

Их обвиняют в непредоставлении доказательств, под каким флагом ходит судно, и невыполнении приказов. Период их содержания под стражей продлили.

Дополнительных деталей о сути расследования не сообщали и никак не комментировали, связано ли это с "неизвестными беспилотниками" над Данией, как предполагали в СМИ.

О Boracay известно, что он уже под санкциями ЕС и Великобритании. По данным MarineTraffic, танкер 20 сентября вышел из российского порта Приморск возле Петербурга и находился рядом с берегами Дании, когда у ее стратегических объектов появились неизвестные беспилотники.

Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, неподалеку от Сен-Назера.

В выходные французские военные и правоохранители поднялись на его борт, после чего подтвердили задержание двух человек.

Президент Эмманюэль Макрон сказал, что Boracay подозревают в "серьезных правонарушениях", но отказался комментировать его причастность к запуску дронов.