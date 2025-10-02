У Греції заарештували німця, який таємно знімав людей в туалетах аеропорту
43-річний німець був заарештований за підозрою в таємній зйомці людей в туалетах аеропорту в Салоніках.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Поліція заявила, що арешт відбувся після скарги чоловіка, який повідомив, що підозрюваний знімав його сина в туалеті.
Пізніше офіцери перевірили мобільний телефон підозрюваного і знайшли три незаконних відео, а також п'ять інших, які були видалені.
Чоловіка доставили до прокуратури Салонік, яка висунула йому звинувачення у незаконному записі приватних дій іншої особи, що є кримінальним злочином за грецьким законодавством.
Його передали до слідчого судді.
