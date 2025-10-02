В Греции арестовали немца, который тайно снимал людей в туалетах аэропорта
43-летний немец был арестован по подозрению в тайной съемке людей в туалетах аэропорта в Салониках.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Полиция заявила, что арест состоялся после жалобы мужчины, который сообщил, что подозреваемый снимал его сына в туалете.
Позже офицеры проверили мобильный телефон подозреваемого и нашли три незаконных видео, а также пять других, которые были удалены.
Мужчину доставили в прокуратуру Салоник, которая предъявила ему обвинение в незаконной записи частных действий другого лица, что является уголовным преступлением по греческому законодательству.
Его передали к следственному судье.
