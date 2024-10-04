Джонсон вважає, що Нетаньягу міг встановити прослуховування у його туалеті

Експрем’єр та колишній глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що у його особистому туалеті в Міністерстві закордонних справ знайшли прослуховуючи пристрій після того, як ним скористався прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Це твердження міститься в мемуарах Джонсона Unleashed ("Розкутий"), уривки з яких були опубліковані в газеті Daily Telegraph, пише "Європейська правда".

Колишній прем'єр-міністр стверджує, що його служба безпеки знайшла обладнання для прослуховування в туалеті після того, як у 2017 році санвузлом скористався Нетаньягу.

Під час їхньої зустрічі в його старому офісі, за словами Джонсона, Нетаньягу вибачився і пішов до туалету.

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"Це може бути збігом, а може і ні, але мені сказали, що пізніше, коли вони робили регулярну перевірку на наявність жучків, вони знайшли підслуховуючий пристрій у туалеті", – пише Джонсон, згадуючи про зустріч.

Видання запитало експрем'єра, чи може він розповісти більше подробиць про те, що сталося, і Джонсон відповів: "Я думаю, що все, що вам потрібно знати про цей епізод, є в книзі".

Приблизно в той самий час Ізраїль звинуватили у встановленні підслуховуючих пристроїв у Білому домі.

Мемуари Джонсона викликали бурхливі обговорення в Лондоні ще до їх виходу в світ 10 жовтня.

Експрем'єр-міністр, якого усунула з посади власна партія у 2022 році, розкрив причину смерті покійної королеви Єлизавети II та плани рейду на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.