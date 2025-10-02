Еврокомиссар Кос: вред от июльских законов о НАБУ и САП еще не ликвидирован на 100%

Вред, который был нанесен антикоррупционным реформам в Украине из-за июльских законодательных инициатив относительно Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пока почти нейтрализован, однако доверие международных инвесторов и некоторых партнеров еще необходимо восстанавливать.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в Киеве, передает "Европейская правда".

"В июле мы четко увидели, насколько хрупкими могут быть некоторые реформы, и почему так важно защищать фундаментальные основы. Нанесенный ущерб был ликвидирован, но еще не на 100%, и правительство это знает", – заявила Кос.

Она напомнила, что ключевым является обеспечение независимости антикоррупционных органов: "их персонал и руководство должны действовать без давления, их работа должна цениться и должным образом вознаграждаться, когда они расследуют дела и доводят их до суда".

По словам еврокомиссара, Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией за последнее десятилетие, но "этот импульс нельзя терять".

Кос также подчеркнула важность дорожной карты верховенства права, которая является частью первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. "Мы будем тщательно следить за развитием событий в этой сфере", – отметила она.

Еврокомиссар отметила одновременно, что произошла потеря доверия со стороны государств-членов ЕС, международных финансовых институтов и потенциальных инвесторов после июльских событий. "До и после Конференции по восстановлению в Риме я призвала компании во Франции, Нидерландах и других странах готовиться к инвестициям. Но теперь существуют беспокойства, и это доверие необходимо восстанавливать", – добавила Кос.

При этом она также высоко оценила гражданский активизм украинцев, назвав протесты "корректирующим механизмом", который вызывает благосклонность к Украине в Европе. Кроме того, она отметила, что "последние опросы свидетельствуют, что коррупция является вторым самым большим страхом украинцев".

Как сообщала "Европейская правда", в июле Верховная Рада приняла скандальный законопроект №124214, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора.

Впоследствии под огромным давлением Запада был принят закон, призванный изменить ситуацию с НАБУ и САП.

