Подрыв "Северных потоков": Польша не будет спешить выдавать подозреваемого украинца

Польский министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк заявил, что в вопросе возможной экстрадиции в Германию украинца Владимира Ж., которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", не должно быть поспешных действий.

Заявление Семоняка приводит Onet, сообщает "Европейская правда".

Как отметил министр, дело является "чрезвычайно серьезным", поэтому его следует тщательно расследовать.

"Относительно выдачи Германии Владимира Ж., подозреваемого в подрыве газопровода "Северный поток", нет никаких оснований для поспешных действий", – считает он.

Кроме того, по словам Семоняка, решение о возможной экстрадиции задержанного будет принимать суд.

Он добавил, что польский суд, принимая решение по такому делу, должен иметь "абсолютную уверенность".

"К счастью, мы являемся правовым государством. Германия имеет право обращаться к нам, имела право выдать европейский ордер на арест, но решение будет принимать польский суд, оценив ситуацию, и я верю в мудрость судей, в их глубокую оценку ситуации и отсутствие влияния со стороны СМИ или политиков", – отметил он.

В свою очередь глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, комментируя вопрос возможной экстрадиции задержанного, заявил, что Польша имеет обязательства по европейскому ордеру на арест по этому делу, но добавил, что польское государство не является полностью пассивным в этом решении.

"Возможно, действительно нужно изучить, передача этого человека немецким властям, во-первых, соответствует всем процедурам, во-вторых, интересам польского государства и всего евроатлантического сообщества, а в-третьих, нужно учитывать также политические последствия такого решения", – сказал он.

Пшидач отметил, что на месте прокурора очень тщательно изучил бы, есть ли основания для передачи этого человека немецким властям.

"Если это действительно так, что этот человек проявил далеко идущее мужество и решимость сделать Европу безопаснее, то, безусловно, необходимо учитывать и цели его деятельности, которые говорят в его пользу", – считает он.

Как указано в публикации, у польского суда есть 100 дней на принятие решения об экстрадиции Владимира Ж.

Напомним, украинца задержали в польском Прушкуве 30 сентября на основании немецкого европейского ордера на арест по делу о взрывах на газопроводах "Северные потоки".

Владимир Ж. во время допроса отрицал, что участвовал в этой диверсионной акции.

Судя по всему, речь идет о Владимире Журавлеве, ордер на арест которого Германия выдала в июне 2024 года. Сообщали также, что Берлин отправил Польше европейский ордер на его арест.

