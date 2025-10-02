Естонія заборонила вʼїзд російському реперу за два дні до його концерту

Естонська влада у четвер наклала заборону на вʼїзд громадянину Росії Денису Розискулу – реперу зі сценічним псевдо Kamazz.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міністерство закордонних справ Естонії.

Заборона на вʼїзд Kamazz до Естонії була оголошена за два дні до його запланованого концерту – 4 жовтня він мав виступити в Нарві, що неподалік від кордону з РФ.

"З початку повномасштабної війни в Україні наше послання було дуже чітким: культурні діячі з держави-агресора та особи, які підтримують агресію, не мають місця в Естонії", – прокоментував глава естонського МЗС Маргус Тсахкна.

Він також дорікнув організаторам концерту Kamazz, сказавши, що "запрошувати прихильників агресії до Естонії є неприйнятним".

Раніше цього року російський репер дав концерт в окупованому Росією Донецьку та кількох містах Криму.

Нагадаємо, у травні Латвія заборонила вʼїзд до країни російському актору Данилі Козловському, який у 2015 році незаконно відвідував окупований Крим.

Наприкінці квітня також стало відомо, що російська співачка Крістіна Орбакайте і сербсько-хорватський музикант Горан Брегович були включені до списку небажаних осіб і їм заборонили в'їзд до Латвії.