Эстония запретила въезд российскому рэперу за два дня до его концерта

Эстонские власти в четверг наложили запрет на въезд гражданину России Денису Розискулу – рэперу со сценическим псевдонимом Kamazz.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

Запрет на въезд Kamazz в Эстонию был объявлен за два дня до его запланированного концерта – 4 октября он должен был выступить в Нарве, недалеко от границы с РФ.

"С начала полномасштабной войны в Украине наше послание было очень четким: культурные деятели из государства-агрессора и лица, которые поддерживают агрессию, не имеют места в Эстонии", – прокомментировал глава эстонского МИД Маргус Тсахкна.

Он также упрекнул организаторов концерта Kamazz, сказав, что "приглашать сторонников агрессии в Эстонию неприемлемо".

Ранее в этом году российский рэпер дал концерт в оккупированном Россией Донецке и нескольких городах Крыма.

Напомним, в мае Латвия запретила въезд в страну российскому актеру Даниле Козловскому, который в 2015 году незаконно посещал оккупированный Крым.

В конце апреля также стало известно, что российская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович были включены в список нежелательных лиц и им запретили въезд в Латвию.