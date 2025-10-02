ЄС засудив смертельний напад на синагогу в британському Манчестері
Новини — Четвер, 2 жовтня 2025, 17:30 —
Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на напад на синагогу в британському місті Манчестер, внаслідок якого загинули двоє людей.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.
Каллас назвала "абсолютно жахливим" напад у синагозі в день Йом Кіпур.
"Ненависть, антисемітизм і насильство не мають місця в нашому суспільстві. Сьогодні мої думки з родинами та друзями жертв і єврейською громадою", – додала вона.
О 9:31 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частині Манчестера.
В результаті ймовірного терористичного нападу на синагогу в Манчестері загинули двоє людей.
