ЄС засудив смертельний напад на синагогу в британському Манчестері

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас відреагувала на напад на синагогу в британському місті Манчестер, внаслідок якого загинули двоє людей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Каллас назвала "абсолютно жахливим" напад у синагозі в день Йом Кіпур.

"Ненависть, антисемітизм і насильство не мають місця в нашому суспільстві. Сьогодні мої думки з родинами та друзями жертв і єврейською громадою", – додала вона.

О 9:31 за місцевим часом поліція отримала повідомлення про автомобіль, що наїхав на людей, і чоловіка, пораненого ножем, біля синагоги, що розташована у північній частині Манчестера.

В результаті ймовірного терористичного нападу на синагогу в Манчестері загинули двоє людей.