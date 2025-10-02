ЕС осудил смертельное нападение на синагогу в британском Манчестере
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отреагировала на нападение на синагогу в британском городе Манчестер, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.
Каллас назвала "совершенно ужасным" нападение в синагоге в день Йом Кипур.
"Ненависть, антисемитизм и насилие не имеют места в нашем обществе. Сегодня мои мысли с семьями и друзьями жертв и еврейской общиной", – добавила она.
В 9:31 по местному времени полиция получила сообщение об автомобиле, наехавшем на людей, и мужчине, раненом ножом, возле синагоги, расположенной в северной части Манчестера.
В результате вероятного террористического нападения на синагогу в Манчестере погибли два человека.
