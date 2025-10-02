Орбан зізнався, що не боїться Росію, і пообіцяв Трампу Нобелівську премію

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не боїться Росію, бо Угорщина – член ЄС та НАТО, а також висловив переконання, що президент США Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру.

Ці заяви, як передає "Європейська правда", угорський прем’єр зробив по завершенню другого дня перемовин європейських лідерів у Копенгагені 2 жовтня, відповідаючи на питання журналістів, чи боїться він Росію.

Орбан сказав, що не боїться Росію, бо Угорщина – член НАТО та ЄС.

"Ні, ми не боїмося", – сказав Орбан.

​​І додав, що не боїться тому, що Угорщина "належить до Європейського Союзу і до НАТО".

"Якщо ви є членом НАТО, а це означає Туреччину, Сполучені Штати, Німеччину, Францію, Великобританію, то чого, власне, ми мали б боятися? А ми ще й члени Європейського Союзу, який набагато сильніший за Росію. Чому ми мали б боятися? Ми не боїмося", – наголосив прем’єр Угорщини.

На питання, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп має отримати Нобелівську премію миру, Віктор Орбан відповів ствердно

"Він заслуговує на це. Він заслуговує. Без жодних сумнівів", – сказав він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Орбан заявив, що Угорщина не братиме участі у "репараційних позиках" для України.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський вважає, що проблеми України з Угорщиною повʼязані з тим, що "в Орбана вибори".

