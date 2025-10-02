Орбан признался, что не боится Россию, и пообещал Трампу Нобелевскую премию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится Россию, поскольку Венгрия является членом ЕС и НАТО, а также выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

Эти заявления, как передаёт "Европейская правда", венгерский премьер сделал по завершении второго дня переговоров европейских лидеров в Копенгагене 2 октября, отвечая на вопрос журналистов, боится ли он Россию.

Орбан сказал, что не боится Россию, потому что Венгрия – член НАТО и ЕС.

"Нет, мы не боимся", – сказал Орбан.

И добавил, что не боится именно потому, что Венгрия "принадлежит к Европейскому Союзу и к НАТО".

"Если вы являетесь членом НАТО, а это значит Турцию, Соединённые Штаты, Германию, Францию, Великобританию, то чего, собственно, нам следовало бы бояться? А мы ещё и члены Европейского Союза, который намного сильнее России. Почему мы должны бояться? Мы не боимся", – подчеркнул премьер Венгрии.

На вопрос, считает ли он, что президент США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, Виктор Орбан ответил утвердительно:

"Он этого заслуживает. Он заслуживает. Без всяких сомнений", – сказал он.

Как сообщала "Европейская правда", ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в "репарационных займах" для Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что проблемы Украины с Венгрией связаны с тем, что "у Орбана выборы".

