Зеленський обговорив з генсеком НАТО протидію провокаціям і наступний "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський і генсек НАТО Марк Рютте обговорили протидію російським провокаціям і плани щодо наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Зеленський написав у соцмережах після зустрічі з генсеком у Копенгагені, передає "Європейська правда".

"Обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками", – написав він.

Зеленський і Рютте також узгодили наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

Як повідомлялося, у середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.

На ньому, зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.