Зеленский обсудил с генсеком НАТО противодействие провокациям и следующий "Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте обсудили противодействие российским провокациям и планы относительно следующей встречи в формате "Рамштайн".

Об этом Зеленский написал в соцсетях после встречи с генсеком в Копенгагене, передает "Европейская правда".

"Обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте противодействие российским провокациям и наполнение инициативы PURL новыми вкладами", – написал он.

Зеленский и Рютте также согласовали следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны.

Как сообщалось, в среду, 15 октября, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО.

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 9 сентября в Лондоне.

На нем, в частности, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что его страна находится в процессе поставки двух полных систем Patriot в Украину.