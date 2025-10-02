Британія та Німеччина скликають "Рамштайн" на 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Зазначимо, того ж дня у штаб-квартирі Альянсу відбуватиметься зустріч міністрів оборони країн НАТО.

Попереднє засідання формату "Рамштайн" відбулося 9 вересня у Лондоні.

На ньому, зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

А міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Після приходу до влади у США Дональда Трампа координацією зустрічей у форматі "Рамштайн" зайнялись Британія та Німеччина.