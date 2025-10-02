Сейм Латвії відхилив вотум недовіри прем'єрці

Більшість Сейму Латвії 2 жовтня відхилила вимогу опозиційних депутатів про відставку прем'єр-міністерки Евіки Сіліні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

Вотум недовіри був ініційований опозиційними Національним об'єднанням і "Об'єднаним списком" (ОС). Голосування відбувалося на тлі розбіжностей у самій коаліції – між "Новою Єдністю", "Прогресивними" і Союзом зелених і селян (СЗС). Партнери по коаліції пообіцяли працювати разом, принаймні наразі, щоб ухвалити "бюджет безпеки" на наступний рік.

Цього разу опозиція обґрунтувала вимогу відставки Сіліні тим, що "уряд тривалий час не може ухвалити чітких рішень щодо припинення економічного співробітництва з Росією та Білоруссю".

"Нова Єдність" має в Сеймі 25 мандатів, СЗС – 16, а "Прогресивні" – вісім. У ОС 13 мандатів, у Національного об'єднання – 12, у партії "Латвія на першому місці" і "Стабільності!" – по вісім. Також є 10 позафракційних депутатів, деякі з яких забезпечують уряду Сіліні мінімальну більшість у парламенті.

Останнім часом між коаліційними партії в Латвії спостерігається напруженість – через те, що СЗС проголосував разом з опозицією фактично за початок у Сеймі процедури виходу Латвії зі Стамбульської конвенції, залишивши в меншості партнерів по коаліції.