Сейм Латвии отклонил вотум недоверия премьеру

Большинство Сейма Латвии 2 октября отклонило требование оппозиционных депутатов об отставке премьер-министра Эвики Силини.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Вотум недоверия был инициирован оппозиционными Национальным объединением и "Объединенным списком" (ОС). Голосование происходило на фоне разногласий в самой коалиции – между "Новым Единством", "Прогрессивными" и Союзом зеленых и крестьян (СЗС). Партнеры по коалиции пообещали работать вместе, по крайней мере пока, чтобы принять "бюджет безопасности" на следующий год.

На этот раз оппозиция обосновала требование отставки Силини тем, что "правительство длительное время не может принять четких решений о прекращении экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".

"Новое Единство" имеет в Сейме 25 мандатов, СЗС – 16, а "Прогрессивные" – восемь. У ОС 13 мандатов, у Национального объединения – 12, у партии "Латвия на первом месте" и "Стабильности!" – по восемь. Также есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых обеспечивают правительству Силини минимальное большинство в парламенте.

В последнее время между коалиционными партии в Латвии наблюдается напряженность – из-за того, что СЗС проголосовал вместе с оппозицией фактически за начало в Сейме процедуры выхода Латвии из Стамбульской конвенции, оставив в меньшинстве партнеров по коалиции.