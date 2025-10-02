В Берлине пропалестинские активисты облили краской здание МИДа

Пропалестинские протестующие облили красной краской фасад здания МИД Германии в Берлине и оставили послание на земле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Акция, очевидно, была политически мотивированной: после вероятного пропалестинского нападения с использованием краски на Министерство иностранных дел в Берлине полиция сообщила о пяти арестах.

Две женщины облили фасад министерства красной краской, сообщил представитель полиции. Еще одна женщина и мужчина также оставили сообщения на земле. Все четверо были арестованы федеральной полицией. Пятым был прохожий, который пытался помешать полиции и подбил руку офицеру.

Репортеры информационного агентства dpa сняли разъяренную толпу на площади напротив Министерства иностранных дел и полицейских, которые забирали нескольких демонстрантов. Демонстранты выкрикивали "Позор" и лозунги вроде "Весь Берлин ненавидит полицию". Также скандировали "Да здравствует Палестина" и "Революция интифада".

Причиной этого, очевидно, стали недавние события вокруг флотилии Global Sumud Flotilla, которую активисты использовали для доставки помощи в изолированный сектор Газы. В среду израильские солдаты начали останавливать некоторые из лодок. По словам активистов, несколько лодок были взяты на абордаж.

Активисты планируют использовать лодки, чтобы доставить символическое количество гуманитарной помощи и продуктов питания в сектор Газа.

Флотилия состоит из более 40 гражданских лодок, на которых находятся парламентарии, юристы и активисты, в частности Грета Тунберг. В операции также участвуют люди из Германии.

Как сообщается, активисты отклонили предложение Израиля доставить гуманитарный груз в израильский порт, а затем переправить его по суше в сектор Газа.

Министры иностранных дел Бельгии и Испании в четверг сказали, что вызовут послов Израиля в связи с задержанием флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа израильскими военными.

Накануне премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к остановке флотилии помощи Газе, чтобы не ставить под угрозу план президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Израилем и ХАМАС.