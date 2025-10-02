Сейм Латвии отклонил предложение закрыть воздушное пространство на границе с РФ и Беларусью

В четверг, 2 октября, Сейм Латвии отклонил предложение оппозиционного Национального объединения на постоянной основе закрыть воздушное пространство Латвии у восточной границы до дальнейшего решения правительства, но как минимум до окончания военных учений "Запад", которые проходят в России и Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Глава фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев на парламентском заседании отметил, что воздушное пространство Латвии в восточном пограничье закрыто до 8 октября, и хотя активная фаза военных учений завершилась, латвийская армия находится в повышенной готовности.

Он подчеркнул, что решение о дальнейших ограничениях воздушного пространства будет принято после того, как свою оценку даст латвийская армия в координации со странами Балтии

Нацобъединение, со своей стороны, считает, что следует закрыть воздушное пространство – такой шаг важен для укрепления безопасности Латвии и предотвращения возможных провокаций.

Нацобъединение указывает на то, что 25 сентября была зафиксирована очередная провокация – пять российских истребителей приблизились к воздушному пространству НАТО к западу от побережья Латвии, не соблюдая международные правила безопасности полетов. С авиабазы в Шяуляе поднялись венгерские истребители Gripen, чтобы перехватить и сопроводить российские самолеты.

Депутат Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение) заявила, что во время военных учений "Запад" активизируются значительные военные ресурсы, и их присутствие вблизи стран Балтии не заканчивается с завершением активной фазы учений.

Как отметила Мурниеце, исторически доказано, что в такие периоды увеличивается вероятность гибридных угроз и разведывательной активности, а также наблюдается агрессивная риторика и действия, направленные на дестабилизацию восточного фланга НАТО.

"Мы видим это и сейчас, когда уже ряд европейских стран сталкивались с различными нарушениями воздушного пространства. Даже после окончания активной фазы учений необходимо сохранять усиленный контроль над воздушным пространством восточной Латвии, чтобы предотвратить возможную разведывательную или иную деятельность", – сказала Мурниеце.

Стоит отметить, что соседняя Литва продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное сначала перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.

На прошлой неделе парламент Литвы принял поправки, которые позволяют военным быстрее сбивать дроны, представляющие угрозу для национального воздушного пространства.