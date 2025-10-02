У Франції судитимуть капітана танкера, повʼязаного з "тіньовим флотом" РФ

Капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля атлантичного узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року за звинуваченням у відмові екіпажу співпрацювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Прокурор французького міста Брест Стефан Келенбергер сказав, що двоє членів китайської екіпажу – капітан і старший помічник, які були затримані з вівторка, – були звільнені з-під варти поліції.

Старший помічник капітана був звільнений без оголошення звинувачень.

Келенбергер розповів, що було розпочато попереднє розслідування щодо "відмови екіпажу співпрацювати" та "нездатність підтвердити національність судна".

Він додав, що розслідування показало, що капітана Boracay можна безпосередньо вважати відповідальним тільки за перше правопорушення. Він має постати перед судом у Бресті 23 лютого 2026 року.

У разі доведення вини капітану танкера загрожує до одного року в'язниці і штраф у розмірі 150 тисяч євро.

Про Boracay відомо, що він вже під санкціями ЄС та Британії. За даними MarineTraffic, танкер 20 вересня вийшов із російського порту Приморськ біля Петербурга та перебував поруч з берегами Данії, коли біля її стратегічних об’єктів з’явились невідомі безпілотники.

Танкер ходить під прапором Беніну і вже кілька днів стоїть на якорі біля атлантичного узбережжя Франції, неподалік від Сен-Назера. Раніше французькі військові і правоохоронці піднялися на його борт.