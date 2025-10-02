Во Франции будут судить капитана танкера, связанного с "теневым флотом" РФ

Капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у атлантического побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года по обвинению в отказе экипажа сотрудничать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Прокурор французского города Брест Стефан Келенбергер сказал, что двое членов китайского экипажа – капитан и старший помощник, которые были задержаны со вторника, – были освобождены из-под стражи полиции.

Старший помощник капитана был освобожден без предъявления обвинений.

Келенбергер рассказал, что было начато предварительное расследование по факту "отказа экипажа сотрудничать" и "невозможности подтвердить национальность судна".

Он добавил, что расследование показало, что капитана Boracay можно непосредственно считать ответственным только за первое правонарушение. Он должен предстать перед судом в Бресте 23 февраля 2026 года.

В случае доказательства вины капитану танкера грозит до одного года тюрьмы и штраф в размере 150 тысяч евро.

О Boracay известно, что он уже находится под санкциями ЕС и Великобритании. По данным MarineTraffic, танкер 20 сентября вышел из российского порта Приморск возле Петербурга и находился рядом с берегами Дании, когда возле ее стратегических объектов появились неизвестные беспилотники.

Танкер ходит под флагом Бенина и уже несколько дней стоит на якоре у атлантического побережья Франции, недалеко от Сен-Назера. Ранее французские военные и правоохранители поднялись на его борт.