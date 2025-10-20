СМИ: Трамп склонял Зеленского согласиться на условия Путина

Американский президент Дональд Трамп якобы призвал своего украинского визави Владимира Зеленского принять условия России о прекращении войны во время встречи в Белом доме на прошлой неделе.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что во время встречи 17 октября Трамп призвал Зеленского принять условия России по прекращению войны.

Трамп якобы "предупредил" Зеленского, что глава Кремля Владимир Путин заявил, что "уничтожит" Украину, если она не согласится.

По словам собеседников, встреча президентов США и Украины неоднократно перерастала в "перепалку", во время которой Трамп "постоянно ругался".

Европейские чиновники, говорившие на условиях анонимности, утверждают, что во время встречи Трамп "дословно повторил многие тезисы Путина", даже если они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабости России.

По словам одного европейского чиновника, Трамп сказал Зеленскому, что Путин сообщил ему, что война является "специальной операцией, даже не войной", добавив, что украинский лидер должен заключить соглашение или столкнуться с разрушением.

Чиновник отметил, что Трамп сказал Зеленскому, что тот проиграет войну.

"Если [Путин] захочет, он уничтожит вас", – так высказался Трамп по словам европейского чиновника.

Также по его словам, в один из моментов встречи президент США якобы отбросил в сторону карты боевых действий в Украине, а также заявил, что ему "надоело" снова и снова видеть карту линии фронта в Украине.

Кроме того, отметил чиновник, Трамп сказал, что экономика России "прекрасно работает", что резко контрастирует с его недавними публичными заявлениями, в которых он призвал Путина к переговорам, поскольку его "экономика скоро рухнет".

Как известно, 17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

После встречи СМИ узнали, что Трамп все же не согласился предоставить ракеты и разговор был довольно напряженным. Однако Зеленский отметил, что вопрос не закрыт окончательно, несмотря на нынешнюю позицию Трампа.

Президент США заявил после встречи, что Украине и России "нужно договариваться" о прекращении войны и в очередной раз повторил, что "война бы не началась, если бы он был президентом".

Зеленский, в свою очередь, не стал спорить с этим мнением Трампа, но напомнил, что войну начинала не Украина и "останавливаться" должна не она.

Также СМИ писали, что Путин во время телефонного разговора с президентом США требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.