Зеленский говорит, что снова объяснил Трампу неприемлемость отступления из Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом объяснил ему, что позиция Украины относительно отступления с неоккупированных территорий восточных областей для потенциальной договоренности о мире не изменилась.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом Зеленский заявил в общении со СМИ.

Зеленский заверил, что позиция Украины относительно требований РФ отойти без боя со всей территории Донецкой и Луганской областей не изменилась и он объяснил это американской стороне.

"Я объяснил, что позиция Украины в этом контексте не изменилась. Я объяснил и президенту Трампу, и господину Уиткоффу", – сказал Зеленский.

Он добавил, что акцентировал также на попытках Москвы навязать представление, что жители региона хотят в состав России, и что закрепление Россией в собственной конституции даже неоккупированных частей нескольких украинских областей якобы сделало это для РФ "необратимым фактом".

"Я объяснил господину Уиткоффу еще раз, что если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, неофициально сообщалось, что Путин в телефонном разговоре с Трампом требовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью как условие для прекращения войны.

Двое собеседников агентства утверждают, что во время встречи с украинским лидером Трамп подталкивал его соглашаться на условия Путина, а также рассуждал о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и РФ, что смутило украинскую делегацию.

В то же время Трамп отрицал, что призывал Зеленского отдать РФ всю Донецкую область.

