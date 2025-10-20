Литовский министр рассказал, что может войти в 20-й пакет санкций ЕС против России

В следующий, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должны войти дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также санкции против российской энергетики и финансовых институтов.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

Литва готовится к 20-му пакету санкций против России.

"Некоторые секторы все еще не охвачены 19-м пакетом санкций. Это энергетика, финансы, а также тарифы на российские и белорусские товары. Поэтому мы должны уже работать над этими вопросами в рамках 20-го пакета санкций", – заявил Будрис.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас спрогнозировала, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть утвержден в четверг, 23 октября.

18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Ранее принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Сейчас 19-й пакет санкций блокирует только Словакия, которая требует рассмотреть этот вопрос на саммите лидеров ЕС 23 октября.