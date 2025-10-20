Ексміністр охорони здоров’я Литви допомагав українським медикам на передовій

Колишній міністр охорони здоров'я Литви Аурімас Печкаускас кілька разів виїжджав з українськими Силами оборони у зону бойових дій, допомагаючи місцевим медикам, доставляючи гуманітарну допомогу та навчаючись військової медицини.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Печкаускас – колишній міністр охорони здоров'я та анестезіолог-реаніматолог – повернувся зі своєї третьої місії в Україні.

Як волонтер організації Blue/Yellow Medical, він провів два з половиною тижні в зоні бойових дій, допомагаючи місцевим медикам, доставляючи гуманітарну допомогу та навчаючись військової медицини.на власному досвіді.

Фото: LRT

Він майже тиждень працював з українськими медичними бригадами в Донецькій області поблизу лінії фронту, а ще тиждень місії провів з організацією TacMed Ukraine, допомагаючи організовувати транспортування пацієнтів та медичну евакуацію швидкою допомогою.

"Я вперше відвідав Україну, коли ще був міністром охорони здоров'я – тоді це був офіційний візит до цивільних медичних закладів у Полтаві, Львові та Києві", – розповів він.

За словами ексміністра, вдруге він поїхав як лікар Blue/Yellow у місії, організованій Міністерством охорони здоров'я та Каунаською клінікою LSMUL.

"Ми працювали в Дніпровській лікарні імені Мечникова, допомагали організації TacMed Ukraine, яка евакуює поранених з фронту, та відвідали військові медичні установи", – розповів він.

Фото: LRT

Печкаускас також привіз медичне обладнання, зібране Литовським товариством анестезіологів і реаніматологів, та хірургічні інструменти.

"Я працював у реанімобілі – сучасній машині швидкої допомоги, призначеній для транспортування пацієнтів у критичному стані. Я також допомагав лікарям у Києві, відвідав військовий медичний центр у Вінниці та працював у Донецькій області з мобільними хірургічними бригадами, які буквально лікують пацієнтів дуже близько до лінії фронту", – поділився він.

Фото: LRT

Зазначимо, 22 липня литовська кампанія Radarom! придбала для українських Сил оборони понад дві тисячі дронів.

Третя кампанія Radarom! була організована LRT у співпраці з Blue/Yellow, Laisvės TV та Stiprūs kartu з 3 по 24 лютого. Під час кампанії жителі та компанії Литви пожертвували понад 5 млн євро.

У вересні писали, що благодійна кампанія на підтримку України Dronaton, ініційована неурядовою організацією Blue/Yellow, зібрала 1 млн євро на дрони.