Экс-министр здравоохранения Литвы помогал украинским медикам на передовой

Бывший министр здравоохранения Литвы Ауримас Печкаускас несколько раз выезжал с украинскими Силами обороны в зону боевых действий, помогая местным медикам, доставляя гуманитарную помощь и обучаясь военной медицине.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Печкаускас – бывший министр здравоохранения и анестезиолог-реаниматолог – вернулся из своей третьей миссии в Украине.

Как волонтер организации Blue/Yellow Medical, он провел две с половиной недели в зоне боевых действий, помогая местным медикам, доставляя гуманитарную помощь и учась военной медицине на собственном опыте.

Фото: LRT

Он почти неделю работал с украинскими медицинскими бригадами в Донецкой области вблизи линии фронта, а еще неделю миссии провел с организацией TacMed Ukraine, помогая организовывать транспортировку пациентов и медицинскую эвакуацию скорой помощью.

"Я впервые посетил Украину, когда еще был министром здравоохранения – тогда это был официальный визит в гражданские медицинские учреждения в Полтаве, Львове и Киеве", – рассказал он.

По словам экс-министра, второй раз он поехал как врач Blue/Yellow в миссии, организованной Министерством здравоохранения и Каунасской клиникой LSMUL.

"Мы работали в Днепровской больнице имени Мечникова, помогали организации TacMed Ukraine, которая эвакуирует раненых с фронта, и посетили военные медицинские учреждения", – рассказал он.

Фото: LRT

Печкаускас также привез медицинское оборудование, собранное Литовским обществом анестезиологов и реаниматологов, и хирургические инструменты.

"Я работал в реанимобиле – современной машине скорой помощи, предназначенной для транспортировки пациентов в критическом состоянии. Я также помогал врачам в Киеве, посетил военный медицинский центр в Виннице и работал в Донецкой области с мобильными хирургическими бригадами, которые буквально лечат пациентов очень близко к линии фронта", – поделился он.

Фото: LRT

Отметим, 22 июля литовская кампания Radarom! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.

Третья кампания Radarom! была организована LRT в сотрудничестве с Blue/Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu с 3 по 24 февраля. Во время кампании жители и компании Литвы пожертвовали более 5 млн евро.

В сентябре писали, что благотворительная кампания в поддержку Украины Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, собрала 1 млн евро на дроны.