Глава МЗС Литви: єдине місто Європи, де має опинитися Путін – це Гаага

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи потенційний візит Владіміра Путіна в Будапешт, заявив, що єдиним містом у Європі, яке йому слід відвідати, є Гаага, де розташовані міжнародні судові органи.

Про це міністр сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Будріс заявив, що у контексті врегулювання війни в Україні вважає за необхідне поєднувати дві речі.

"По-перше, зусилля президента Трампа, дипломатичні зусилля для досягнення перемир'я та миру. З іншого боку, ми маємо дотримуватися принципів Європи, про які ми всі домовилися. Єдине місце для Путіна в Європі – це Гаага, перед (гаазьким) трибуналом, а не в жодній з наших столиць", – сказав міністр.

Він додав, що не вважає за можливе, аби літак Путіна залетів у повітряний простір Литви.

"Я не можу уявити, щоб він перетнув наш повітряний простір… Є інші способи, якщо він хоче туди (в Будапешт. – Ред.) дістатися, але я б шукав альтернативи", – додав міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", президент США Дональд Трамп після розмови з Владіміром Путіним 16 жовтня оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті, що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "неприємним" приїзд в ЄС Путіна, проти якого виданий ордер на арешт.

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.





