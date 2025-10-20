Глава МИД Литвы: единственный город Европы, где должен оказаться Путин – это Гаага

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя потенциальный визит Владимира Путина в Будапешт, заявил, что единственным городом в Европе, который ему следует посетить, является Гаага, где расположены международные судебные органы.

Об этом министр сказал перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября, передает корреспондент "Европейской правды".

Будрис заявил, что в контексте урегулирования войны в Украине считает необходимым сочетать две вещи.

"Во-первых, усилия президента Трампа, дипломатические усилия для достижения перемирия и мира. С другой стороны, мы должны придерживаться принципов Европы, о которых мы все договорились. Единственное место для Путина в Европе – это Гаага, перед (гаагским) трибуналом, а не в одной из наших столиц", – сказал министр.

Он добавил, что не считает возможным, чтобы самолет Путина залетел в воздушное пространство Литвы.

"Я не могу представить, чтобы он пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда (в Будапешт. – Ред.) добраться, но я бы искал альтернативы", – добавил министр.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным 16 октября объявил, что они планируют встречу в Будапеште, что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала "неприятным" приезд в ЕС Путина, против которого выдан ордер на арест.

17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом, после которой президент США заявил, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.