Британія "глибоко стурбована" зривом перемир'я Трампа у секторі Гази

Уряд Великої Британії заявив, що він "глибоко стурбований" поновленням зіткнень у секторі Гази попри мирну домовленість, досягнуту за участю президента США Дональда Трампа.

Про це заявила глава МЗС Британії Іветт Купер у соцмережі Х в неділю ввечері, пише "Європейська правда".

Міністерка зазначила, що ескалація в Газі викликає "глибоку стурбованість".

"Перемир'я має бути дотримане, а гуманітарна допомога має бути доставлена тим, хто її потребує. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися мирного плану президента Трампа, щоб уникнути подальшого кровопролиття", – заявила Купер.

Військові Ізраїлю заявили, що в неділю вони завдали ударів по декількох цілях в Газі, використовуючи літаки та артилерію, після того, як, за їхніми словами, бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів.

Армія оборони Ізраїлю сказала, що бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу. Ізраїль також вирішив закрити всі переходи до Гази і припинити доставку гуманітарної допомоги.

За даними Reuters, в результаті ударів загинуло щонайменше 26 осіб.

У неділю ввечері, спілкуючись з журналістами на борту літака Air Force One, президент США Дональд Трамп заявив, що, попри ескалацію, перемир'я в Газі все ще діє. Трамп не зміг сказати, чи були удари Ізраїлю виправданими, сказавши, що повернеться до цього питання пізніше.

США в неділю провели переговори з ізраїльською стороною після того, як вона звинуватила ХАМАС у порушенні мирної угоди.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Газі.