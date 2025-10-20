Британія "глибоко стурбована" зривом перемир'я Трампа у секторі Гази
Уряд Великої Британії заявив, що він "глибоко стурбований" поновленням зіткнень у секторі Гази попри мирну домовленість, досягнуту за участю президента США Дональда Трампа.
Про це заявила глава МЗС Британії Іветт Купер у соцмережі Х в неділю ввечері, пише "Європейська правда".
Міністерка зазначила, що ескалація в Газі викликає "глибоку стурбованість".
"Перемир'я має бути дотримане, а гуманітарна допомога має бути доставлена тим, хто її потребує. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися мирного плану президента Трампа, щоб уникнути подальшого кровопролиття", – заявила Купер.
Військові Ізраїлю заявили, що в неділю вони завдали ударів по декількох цілях в Газі, використовуючи літаки та артилерію, після того, як, за їхніми словами, бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів.
Армія оборони Ізраїлю сказала, що бойовики ХАМАС вийшли з тунелю в районі Рафаха і випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу. Ізраїль також вирішив закрити всі переходи до Гази і припинити доставку гуманітарної допомоги.
За даними Reuters, в результаті ударів загинуло щонайменше 26 осіб.
У неділю ввечері, спілкуючись з журналістами на борту літака Air Force One, президент США Дональд Трамп заявив, що, попри ескалацію, перемир'я в Газі все ще діє. Трамп не зміг сказати, чи були удари Ізраїлю виправданими, сказавши, що повернеться до цього питання пізніше.
США в неділю провели переговори з ізраїльською стороною після того, як вона звинуватила ХАМАС у порушенні мирної угоди.
Нагадаємо, 13 жовтня президент Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.
Водночас президент США казав, що якщо ХАМАС не дотримуватиметься укладеної мирної угоди, він розгляне можливість дозволити Ізраїлю відновити воєнні дії в Газі.