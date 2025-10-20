Британия "глубоко обеспокоена" срывом перемирия Трампа в секторе Газы

Правительство Великобритании заявило, что оно "глубоко обеспокоено" возобновлением столкновений в секторе Газы, несмотря на мирную договоренность, достигнутую с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер в соцсети Х в воскресенье вечером, пишет "Европейская правда".

Министр отметила, что эскалация в Газе вызывает "глубокую обеспокоенность".

"Перемирие должно быть соблюдено, а гуманитарная помощь должна быть доставлена тем, кто в ней нуждается. Мы призываем все стороны придерживаться мирного плана президента Трампа, чтобы избежать дальнейшего кровопролития", – заявила Купер.

Военные Израиля заявили, что в воскресенье они нанесли удары по нескольким целям в Газе, используя самолеты и артиллерию, после того, как, по их словам, боевики ХАМАС обстреляли израильских солдат.

Армия обороны Израиля сказала, что боевики ХАМАС вышли из туннеля в районе Рафаха и выпустили противотанковую ракету по израильскому транспортному средству. Израиль также решил закрыть все переходы в Газу и прекратить доставку гуманитарной помощи.

По данным Reuters, в результате ударов погибло по меньшей мере 26 человек.

В воскресенье вечером, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на эскалацию, перемирие в Газе все еще действует. Трамп не смог сказать, были ли удары Израиля оправданными, сказав, что вернется к этому вопросу позже.

США в воскресенье провели переговоры с израильской стороной после того, как она обвинила ХАМАС в нарушении мирного соглашения.

Напомним, 13 октября президент Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

В то же время президент США говорил, что если ХАМАС не будет придерживаться заключенного мирного соглашения, он рассмотрит возможность позволить Израилю возобновить военные действия в Газе.