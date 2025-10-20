Сибіга заявив ЄС, що розблокувати інтеграцію України можна за "будь-якою процедурою"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС та вкотре закликав Євросоюз розблокувати євроінтеграцію України, яку гальмує Угорщина.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Сибіга заявив європейським міністрам про потребу розблокувати переговори про вступ України до ЄС і розпочати роботу над першим кластером.

Він наголосив, що для України членство в ЄС є елементом гарантій безпеки та важливим стратегічним вибором.

"Цей процес не може бути заручником однієї країни. Розблокувати інтеграцію до ЄС можна за будь-якою процедурою, яка дозволить нам рухатися вперед", – зауважив глава МЗС України.

Нагадаємо, у вересні Україна та Молдова завершили процес скринінгу свого законодавства на відповідність європейському.

Єврокомісарка з розширення відзначила "рекордні" темпи технічної підготовки України до вступу та переконана, що вето Угорщини на переговори з Україною скоро здолають.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля, щоб домогтись того, аби переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише одностайно.

За даними ЗМІ, у ЄС нібито обговорюють нову модель розширення – без повного права голосу для нових членів, що могло би зробити поступливішим угорського прем’єра Орбана щодо вступу України.