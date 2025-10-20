Сибига заявил ЕС, что разблокировать интеграцию Украины можно по "любой процедуре"

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и в очередной раз призвал Евросоюз разблокировать евроинтеграцию Украины, которую тормозит Венгрия.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Сибига заявил европейским министрам о необходимости разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС и начать работу над первым кластером.

Он подчеркнул, что для Украины членство в ЕС является элементом гарантий безопасности и важным стратегическим выбором.

"Этот процесс не может быть заложником одной страны. Разблокировать интеграцию в ЕС можно по любой процедуре, которая позволит нам двигаться вперед", – отметил глава МИД Украины.

Напомним, в сентябре Украина и Молдова завершили процесс скрининга своего законодательства на соответствие европейскому.

Еврокомиссар по расширению отметила "рекордные" темпы технической подготовки Украины к вступлению и убеждена, что вето Венгрии на переговоры с Украиной скоро преодолеют.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать при согласии квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единогласно.

По данным СМИ, в ЕС якобы обсуждают новую модель расширения – без полного права голоса для новых членов, что могло бы сделать более уступчивым венгерского премьера Орбана в отношении вступления Украины.