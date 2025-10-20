Сибіга розповів ЄС про зустріч Трампа й Зеленського і закликав тиснути на Росію

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок розповів європейським колегам про підсумки зустрічі президентів України та США й закликав чинити тиск на Росію.

Про це повідомили у МЗС України, пише "Європейська правда".

Сибіга поінформував міністрів про результати зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні та наголосив на необхідність колективного тиску на Росію для примусу її до миру.

"Досягти припинення війни Росії проти України можливо. Але для цього потрібен тиск, тиск і ще раз тиск. Єдине, що розуміє Путін", – зауважив глава МЗС.

Міністр підтвердив, що українська сторона готова до двосторонньої зустрічі лідерів України та РФ або тристороннього формату із залученням президента США і вважає, що така зустріч має бути результативною. Він підкреслив, що припинення вогню залишається ключовим елементом для реального мирного процесу.

Сибіга також заявив, що 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ має всі шанси стати одним із найдієвіших та висловив переконання, що його ухвалення стане важливим сигналом сили та єдності ЄС, а саме рішення буде ухвалене вже дуже скоро.

Глава МЗС підкреслив важливість посилення обмежень проти дипломатів РФ та назвав такий захід "правильною відповіддю на ескалацію гібридних дій Росії в Європі".

Міністр також закликав ЄС допомогти Україні пережити четверту воєнну зиму на тлі ударів РФ по енергетиці, надавши додаткові обсяги енергоносіїв і обладнання.

Сибіга підкреслив нагальність підтримки європейських партнерів у зміцненні спроможностей ППО України та фізичного захисту енергетичних обʼєктів.

Як повідомляла "Європейська правда", висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас спрогнозувала, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.

У цей пакет мають увійти додаткові тарифи на товари з РФ та Білорусі, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій.

18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням.