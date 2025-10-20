Сибига рассказал ЕС о встрече Трампа и Зеленского и призвал оказывать давление на Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время участия в заседании Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник рассказал европейским коллегам об итогах встречи президентов Украины и США и призвал оказывать давление на Россию.

Об этом сообщили в МИД Украины, пишет "Европейская правда".

Сибига проинформировал министров о результатах встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне и подчеркнул необходимость коллективного давления на Россию для принуждения ее к миру.

"Добиться прекращения войны России против Украины возможно. Но для этого нужно давление, давление и еще раз давление. Единственное, что понимает Путин", – отметил глава МИД.

Министр подтвердил, что украинская сторона готова к двусторонней встрече лидеров Украины и РФ или трехстороннему формату с привлечением президента США и считает, что такая встреча должна быть результативной. Он подчеркнул, что прекращение огня остается ключевым элементом для реального мирного процесса.

Сибига также заявил, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ имеет все шансы стать одним из самых действенных и выразил убеждение, что его принятие станет важным сигналом силы и единства ЕС, а само решение будет принято уже очень скоро.

Глава МИД подчеркнул важность усиления ограничений против дипломатов РФ и назвал такую меру "правильным ответом на эскалацию гибридных действий России в Европе".

Министр также призвал ЕС помочь Украине пережить четвертую военную зиму на фоне ударов РФ по энергетике, предоставив дополнительные объемы энергоносителей и оборудования.

Сибига подчеркнул актуальность поддержки европейских партнеров в укреплении возможностей ПВО Украины и физической защиты энергетических объектов.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам и вопросам обороны Кая Каллас спрогнозировала, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть утвержден в четверг, 23 октября.

В этот пакет должны войти дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также санкции против российской энергетики и финансовых институтов.

18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием.