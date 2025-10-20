В центре Праги второй раз за месяц внезапно исчез свет

В центре столицы Чехии Праги второй раз за октябрь неожиданно исчезло электроснабжение, что парализовало движение трамваев.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Свет внезапно исчез в районах Винограды и Нове Место 20 октября после 13:00 по местному времени.

Представитель обслуживающей компании PRE Карел Ганзелка сообщил, что причиной стал сбой на одной из подстанций – как и во время предыдущего случая 10 октября, когда пострадали четыре района.

Энергетики решают проблему и переключают питание, чтобы быстрее вернуть свет потребителям.

Из-за обесточивания сети остановились 11 трамвайных линий, в городе введены временные ограничения движения.

Напомним, днем 4 июля значительная часть Чехии, включая столицу Прагу, внезапно осталась без электроэнергии.

