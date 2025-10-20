Лідер польських ультраправих розкритикував нові правила торгівлі ЄС з Україною

Один із лідерів польської ультраправої партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак розкритикував нові торгові домовленості між Україною та ЄС, оскільки вважає, що вони створюють загрозу для польського агроринку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Під час пресконференції в Сеймі Босак заявив, що угода ЄС з Україною означає "згоду на заповнення польського ринку українськими сільськогосподарськими товарами".

За його словами, уряд не виступив проти цих рішень, а Європейський Союз впроваджує їх за "байдужої згоди" польської влади.

"Що гірше, умови виробництва не уніфікуються, і Україна зможе не дотримуватися законодавства ЄС протягом наступних років. Уніфікація стандартів (виробництва) згідно з планами має відбутися лише у 2028 році. До цього часу Україна може експортувати до нас сільськогосподарські продукти, що містять заборонені і не використовувані в ЄС протягом багатьох років пестициди та хімічні речовини", – заявив Босак.

Він звернув увагу на те, що заходи, які мають захищати польський ринок, можна буде застосовувати лише після перевищення квот.

Угода передбачає захисний механізм, який може бути запущений у разі потрясінь для ринку держав ЄС. У випадку особливо чутливих продуктів, таких як цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза та мед, доступ до ринку ЄС буде розширюватися поступово.

Повна лібералізація охоплюватиме лише товари, визнані нечутливими, наприклад, молоко та молочні продукти.

Минулого тижня Міністерство сільського господарства Польщі висловилося щодо угоди з Україною. Було підкреслено, що вдалося забезпечити важливі захисні механізми.

Нагадаємо, Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі 14 жовтня схвалив рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт аграрної продукції України до ЄС.

Перед цим Рада ЄС прийняла умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка розповів, що це рішення фактично відкриває новий етап у функціонуванні зони вільної торгівлі з ЄС.