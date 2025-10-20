Лидер польских ультраправых раскритиковал новые правила торговли ЕС с Украиной

Один из лидеров польской ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак раскритиковал новые торговые договоренности между Украиной и ЕС, поскольку считает, что они создают угрозу для польского агрорынка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Во время пресс-конференции в Сейме Босак заявил, что соглашение ЕС с Украиной означает "согласие на заполнение польского рынка украинскими сельскохозяйственными товарами".

По его словам, правительство не выступило против этих решений, а Европейский Союз внедряет их при "равнодушном согласии" польских властей.

"Что хуже, условия производства не унифицируются, и Украина сможет не соблюдать законодательство ЕС в течение следующих лет. Унификация стандартов(производства) согласно планам должна состояться только в 2028 году. До этого времени Украина может экспортировать к нам сельскохозяйственные продукты, содержащие запрещенные и не используемые в ЕС в течение многих лет пестициды и химические вещества", – заявил Босак.

Он обратил внимание на то, что меры, которые должны защищать польский рынок, можно будет применять только после превышения квот.

Соглашение предусматривает защитный механизм, который может быть запущен в случае потрясений для рынка государств ЕС. В случае особо чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, доступ к рынку ЕС будет расширяться постепенно.

Полная либерализация будет охватывать только товары, признанные нечувствительными, например, молоко и молочные продукты.

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства Польши высказалось относительно соглашения с Украиной. Было подчеркнуто, что удалось обеспечить важные защитные механизмы.

Напомним, Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе 14 октября принял решение об отмене части тарифов и увеличение квот на экспорт аграрной продукции Украины в ЕС.

Перед этим Совет ЕС принял условия нового торгового соглашения с Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", срок действия которого завершился в июне 2025 года.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка рассказал, что это решение фактически открывает новый этап в функционировании зоны свободной торговли с ЕС.