Україна напередодні зими отримає від Іспанії 70 генераторів

Глава МЗС України Андрій Сибіга подякував Іспанії за підтримку напередодні зими, а саме – за плани передати 70 генераторів.

Про це Сибіга написав у понеділок в соцмережі Х після зустрічі з главою МЗС Іспанії в Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч з Хосе Мануелем Альбаресом відбулась на полях засідання Ради з питань закордонних справ. На ній ішлось, зокрема, про шляхи зміцнення оборонної та енергетичної стійкості України.

"Я подякував Іспанії за оголошену енергетичну допомогу Україні – 70 генераторів, які незабаром прибудуть. Ми цінуємо цю допомогу українському народу напередодні зими", – відзначив міністр.

Раніше у понеділок Альбарес оголосив, що Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України.

13 жовтня стало відомо, що Європейський Союз працює над виділенням Україні додаткових 100 млн євро зимової допомоги.

Також Польща пообіцяла допомогти Україні після російських ударів по енергетиці.



