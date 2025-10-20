Украина накануне зимы получит от Испании 70 генераторов накануне зимы

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Испанию за поддержку накануне зимы, а именно – за планы передать 70 генераторов.

Об этом Сибига написал в понедельник в соцсети Х после встречи с главой МИД Испании в Люксембурге, сообщает "Европейская правда".

Встреча с Хосе Мануэлем Альбаресом состоялась на полях заседания Совета по вопросам иностранных дел. На ней речь шла, в частности, о путях укрепления оборонной и энергетической устойчивости Украины.

"Я поблагодарил Испанию за объявленную энергетическую помощь Украине – 70 генераторов, которые вскоре прибудут. Мы ценим эту помощь украинскому народу накануне зимы", – отметил министр.

Ранее в понедельник Альбарес объявил, что Испанское агентство по вопросам сотрудничества запланировало 70 новых генераторов, которые в ближайшие дни будут отправлены в Украину.

13 октября стало известно, что Европейский Союз работает над выделением Украине дополнительных 100 млн евро зимней помощи.

Также Польша пообещала помочь Украине после российских ударов по энергетике.