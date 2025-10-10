Польща обіцяє допомогти Україні після російських ударів по енергетиці

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова у пʼятницю сказав, що Варшава готова допомогти Україні в ліквідації наслідків російських атак на енергетичні обʼєкти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Сікорський сказав, що Польща засуджує останні російські обстріли України, згадавши і про удари по Києву в ніч проти пʼятниці.

"Польща вже обговорює, як підтримати Україну, зокрема і в цьому аспекті. Генератори, додаткові поставки електроенергії, прискорене будівництво ліній електропередачі між Україною та Польщею і, звичайно, наш термінал СПГ у Свіноуйсьці – все це до ваших послуг", – сказав він.

Глава польського МЗС вважає, що останні удари по енергетичних обʼєктах в Україні покликані "залякати людей перед зимою".

"Удари по цивільних об'єктах є воєнними злочинами. Путін вже має звинувачення у викраденні та русифікації українських дітей. Я думав, що йому вже вистачить, а тут чергові атаки. І це те, на що ми справді повинні реагувати посиленням санкцій проти Росії та посиленням допомоги Україні", – додав Сікорський.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів до рішучої відповіді на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі, що були завдані Росією вночі 10 жовтня.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що ударами по енергетичних об’єктах в Україні Росія скоює воєнні злочини, які не можливо пробачити.

Посли G7 у п’ятницю провели термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора, щоб обговорити допомогу через російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру.