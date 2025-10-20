Каллас говорит, что следующий, 20-й пакет санкций ЕС против РФ "будет не последним"

После утверждения 19-го пакета санкций Европейского Союза против России начнется работа над 20-м пакетом, и он не будет последним.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 20 октября.

"Министры сегодня четко заявили, что после 19-го пакета (санкций против РФ – "ЕП") следует работать над следующим. И он не будет последним", – сообщила Каллас.

Она напомнила, что на этой неделе ЕС намерен "принять новый масштабный пакет санкций против России".

"Каждое евро, которого мы лишаем Россию, – это евро, которое она не сможет потратить на войну", – подчеркнула главный дипломат ЕС.

По ее словам, Украина была готова к безусловному прекращению огня еще с февраля, но "Россия не имеет настоящего интереса к миру".

"Мы все поддерживаем усилия президента Трампа по завершению войны, но Путин начнет вести серьезные переговоры только тогда, когда почувствует, что проигрывает", – подытожила Кая Каллас.

Как сообщала "Европейская правда", высокий представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам обороны Кая Каллас спрогнозировала, что 19-й пакет санкций Евросоюза против России может быть утвержден в четверг, 23 октября.

18 октября Австрия заявила, что согласится на принятие нового пакета санкций против России, что устраняет одно из ключевых препятствий перед голосованием в начале следующей недели.

Ранее принятие пакета зашло в тупик, поскольку Австрия требовала от ЕС снять санкции с части российских активов, чтобы компенсировать австрийскому Raiffeisen Bank International наложенные Россией штрафы.

Сейчас 19-й пакет санкций блокирует только Словакия, которая требует рассмотреть этот вопрос на саммите лидеров ЕС 23 октября.