Греція обурилась через звану вечерю біля мармурів Парфенону в Британському музеї

Міністерка культури Греції Ліна Мендоні звинуватила керівництво Британського музею в "зухвалій байдужості" через проведення заходу зі збору коштів у залі, де розташовані оспорювані мармури Парфенону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Proto Thema.

У поширеній у понеділок заяві Мендоні засудила рішення Британського музею використати скульптури Парфенона "як декоративні елементи для організованої ним вечері".

"Безпека, цілісність та етика пам'яток повинні бути ключовим пріоритетом Британського музею, який вкотре демонструє зухвалу байдужість", – додала очільниця грецького Мінкульту.

Так вона відреагувала на суботній благодійний бал Британського музею, у межах якого гості – серед яких були зірки та відомі політики – вечеряли в галереї, де виставлені мармури Парфенона.

Мармури, також відомі як скульптури Парфенону, є давньогрецькими скарбами Британського музею, які до Великої Британії привіз британський дипломат лорд Елгін на початку ХІХ століття (звідси їхня інша, британська назва – "мармури Елгіна").

З моменту здобуття незалежності в 1832 році Греція неодноразово закликала до повернення скульптур.

Британський музей завжди виключав можливість повернення мармурових скульптур, які включають близько половини 160-метрового фризу, що прикрашав Парфенон, і наполягав на тому, що вони були придбані на законних підставах.

Формально в Британії діє закон, який забороняє Британському музею передавати мармурові статуї Парфенону назавжди назад до Греції. І британська влада раніше неодноразово підкреслювала, що не має наміру його змінювати.

На початку року повідомлялось, що Греція і Британський музей нібито наближаються до важливої угоди про возз'єднання мармурів Парфенону, а потенційне рішення очікувалось до кінця року.