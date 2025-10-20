Греция возмутилась из-за званого ужина возле мраморов Парфенона в Британском музее

Министр культуры Греции Лина Мендони обвинила руководство Британского музея в "дерзком равнодушии" из-за проведения мероприятия по сбору средств в зале, где расположены оспариваемые мраморы Парфенона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Proto Thema.

В распространенном в понедельник заявлении Мендони осудила решение Британского музея использовать скульптуры Парфенона "как декоративные элементы для организованного им ужина".

"Безопасность, целостность и этика памятников должны быть главным приоритетом Британского музея, который в очередной раз демонстрирует дерзкое равнодушие", – добавила руководительница греческого Минкульта.

Так она отреагировала на субботний благотворительный бал Британского музея, в рамках которого гости – среди которых были звезды и известные политики – ужинали в галерее, где выставлены мраморы Парфенона.

Мраморы, также известные как скульптуры Парфенона, являются древнегреческими сокровищами Британского музея, которые в Великобританию привез британский дипломат лорд Элгин в начале XIX века (отсюда их другое, британское название – "мраморы Элгина").

С момента обретения независимости в 1832 году Греция неоднократно призывала к возвращению скульптур.

Британский музей всегда исключал возможность возвращения мраморных скульптур, которые включают около половины 160-метрового фриза, украшавшего Парфенон, и настаивал на том, что они были приобретены на законных основаниях.

Формально в Британии действует закон, запрещающий Британскому музею передавать мраморные статуи Парфенона навсегда обратно в Грецию. И британские власти ранее неоднократно подчеркивали, что не намерены его менять.

В начале года сообщалось, что Греция и Британский музей якобы приближаются к важному соглашению о воссоединении мраморов Парфенона, а потенциальное решение ожидалось до конца года.