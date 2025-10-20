Глава МЗС Румунії про візит Путіна в Будапешт: йому треба дозвіл на вхід в авіапростір ЄС

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що Румунія не отримувала жодного запиту на переліт лідера Росії Владіміра Путіна до Будапешта, де мають відбутися нові переговори щодо України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

У понеділок у Брюсселі міністерку закордонних справ запитали, чи надасть Румунія доступ до повітряного простору главі Росії Владіміру Путіну для прибуття в Будапешт, де відбудуться нові переговори про припинення війни в Україні.

"Такого запиту ще не було подано, і жоден політ або присутність у зв'язку з цим не були підтверджені, але давайте зосередимося на основах, що є доброю практикою для Путіна просити дозволу, перш ніж входити в європейський повітряний простір", – сказала Цою.

Щодо України, вона зазначила, що має хороші новини, які вона оголосила разом з міністерствами закордонних справ України та Молдови, а саме – зосередження на взаємозв'язку, як зараз, так і в майбутньому. "Ми щойно запустили потяг за маршрутом Київ-Кишинів-Бухарест, і ми раді бачити це як взаємозв'язок для громадян, а також для майбутніх спільних планів", – зазначила міністерка.

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала неприємною ситуацію з тим, що Путін, щодо якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, може приїхати на зустріч з Трампом на території Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не вважає Будапешт хорошим місцем для таких перемовин, зокрема через позицію, яку займає Угорщина у всіх питаннях щодо України. Проте він сказав Трампу, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі у Будапешті.