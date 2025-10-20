Глава МИД Румынии о визите Путина в Будапешт: ему надо разрешение на вход в авиапространство ЕС

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что Румыния не получала ни одного запроса на перелет лидера России Владимира Путина в Будапешт, где должны состояться новые переговоры по Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

В понедельник в Брюсселе министра иностранных дел спросили, предоставит ли Румыния доступ к воздушному пространству главе России Владимиру Путину для прибытия в Будапешт, где состоятся новые переговоры о прекращении войны в Украине.

"Такого запроса еще не было подано, и ни один полет или присутствие в связи с этим не были подтверждены, но давайте сосредоточимся на основах, что является хорошей практикой для Путина просить разрешения, прежде чем входить в европейское воздушное пространство", – сказала Цою.

Относительно Украины, она отметила, что имеет хорошие новости, которые она объявила вместе с министерствами иностранных дел Украины и Молдовы, а именно – сосредоточение на взаимосвязи, как сейчас, так и в будущем. "Мы только что запустили поезд по маршруту Киев-Кишинев-Бухарест, и мы рады видеть это как взаимосвязь для граждан, а также для будущих совместных планов", – отметила министр.

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что глава Кремля Владимир Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.

Напомним, президент США Дональд Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территории Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не считает Будапешт хорошим местом для таких переговоров, в частности из-за позиции, которую занимает Венгрия во всех вопросах относительно Украины. Однако он сказал Трампу, что готов присоединиться к предстоящей встрече в Будапеште.