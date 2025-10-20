Глава МЗС Угорщини відвідає Вашингтон на тлі підготовки саміту Путіна-Трампа

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що у вівторок він відвідає Вашингтон.

Про це він сказав на пресконференції в Люксембурзі, яка транслювалася на його сторінці у Facebook, пише "Європейська правда".

Сійярто не повідомив, з ким він зустрінеться у Вашингтоні, а також не назвав порядок денний візиту до США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у четвер, що незабаром зустрінеться з президентом Росії Владіміром Путіним у Будапешті для обговорення війни в Україні. Це стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "неприємним" приїзд в ЄС Путіна, проти якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт.

У польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що Путін вирішить летіти на зустріч з президентом США у Будапешті над територією Польщі.

17 жовтня президент Володимир Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому, після якої президент США заявив, що Україні і Росії "треба домовлятися" про припинення війни.