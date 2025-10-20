Глава МИД Венгрии посетит Вашингтон на фоне подготовки саммита Путина-Трампа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что во вторник он посетит Вашингтон.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Люксембурге, которая транслировалась на его странице в Facebook, пишет "Европейская правда".

Сийярто не сообщил, с кем он встретится в Вашингтоне, а также не назвал повестку дня визита в США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что вскоре встретится с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште для обсуждения войны в Украине. Это стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала неприятной ситуацию с тем, что Путин, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест, может приехать на встречу с Трампом на территории Евросоюза.

В польских дипломатических кругах считают маловероятным, что Путин решит лететь на встречу с президентом США в Будапеште над территорией Польши.

17 октября президент Владимир Зеленский отправился на встречу в Белый дом, после которой президент США заявил, что Украине и России "надо договариваться" о прекращении войны.