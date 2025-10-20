З Боснії і Герцеговини депортували двох росіян за підозрою у тероризмі

Двоє російських громадян з Північно-Кавказького федерального округу РФ, які мають зв'язки з тероризмом, були депортовані з Боснії і Герцеговини.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомила Служба у справах іноземців Боснії і Герцеговини.

За даними відомства, двох громадян Росії депортували з території Боснії і Герцеговини 17 жовтня.

"Зазначені особи були визначені як такі, що становлять загрозу безпеці, і мають зв'язки з тероризмом, отже, становлять потенційну загрозу національній безпеці", – йдеться в заяві.

Додається, що вони в'їхали на територію Боснії і Герцеговини, але не вказується, коли саме. Їх виявили в районі Сараєва в межах спільної операції з Агентством розвідки і безпеки БіГ.

З початку війни в Україні спостерігається збільшення кількості чеченців, які прибувають до Боснії і Герцеговини і які в основному використовують цю країну як транзитну для втечі від переслідувань у своїй країні або примусового відправлення на поле бою.

Для в'їзду в Боснію і Герцеговину російським громадянам не потрібні візи, згідно з угодою 2013 року.

Нагадаємо, у 2024 році Німеччина після майже цілковитої зупинки депортації громадян РФ додому у передбачених законодавством випадках поступово відновила їх.

