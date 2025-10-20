Из Боснии и Герцеговины депортировали двух россиян по подозрению в терроризме

Двое российских граждан из Северо-Кавказского федерального округа РФ, которые имеют связи с терроризмом, были депортированы из Боснии и Герцеговины.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщила Служба по делам иностранцев Боснии и Герцеговины.

По данным ведомства, двух граждан России депортировали с территории Боснии и Герцеговины 17 октября.

"Указанные лица были определены как представляющие угрозу безопасности и имеющие связи с терроризмом, следовательно, представляют потенциальную угрозу национальной безопасности", – говорится в заявлении.

Добавляется, что они въехали на территорию Боснии и Герцеговины, но не указывается, когда именно. Их обнаружили в районе Сараево в рамках совместной операции с Агентством разведки и безопасности БиГ.

С начала войны в Украине наблюдается увеличение количества чеченцев, прибывающих в Боснию и Герцеговину, которые в основном используют эту страну как транзитную для бегства от преследований в своей стране или принудительной отправки на поле боя.

Для въезда в Боснию и Герцеговину российским гражданам не нужны визы, согласно соглашению 2013 года.

Напомним, в 2024 году Германия после почти полной остановки депортации граждан РФ домой в предусмотренных законодательством случаях постепенно восстановила их.

Читайте также: Между арестом сепаратистов и гражданской войной: что происходит в Боснии и Герцеговине.